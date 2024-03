Ancora un passo verso la salvezza quello compiuto dal Verona che vince lo scontro diretto con il Lecce. La squadra di D’Aversa non riesce a ripartire e dopo il pareggio che aveva fatto ben sperare contro il Frosinone dello scorso turno, torna al ko grazie alla rete di Folorunsho al 17esimo, unico gol della partita che basta a consegnare agli scaligeri tre importantissimi punti. Fermi a 25 punti, invece, i salentini rimangono in zona rossa, a solo un punto di vantaggio rispetto a Udinese e Frosinone, rispettivamente al 17esimo e 18esimo posto in classifica.