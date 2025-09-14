Prima vittoria in casa, seconda consecutiva in campionato, per il Milan che a San Siro ha piegato oggi il Bologna. Ai rossoneri è bastato un gol messo a segno da Modric al 61’: Loftus-Cheek allarga sulla destra per Saelemaekers, che entra in area e serve al centro il croato, conclusione chirurgica e pallone alle spalle di Skorupski.

Da segnalare due episodi negativi per il Milan. In primis l’infortunio di Maignan. Problema muscolare per il francese che viene sostituito da Terracciano. Poi nel finale un calcio di rigore prima concesso e poi annullato sempre in favore del Milan. Nkunku subisce un doppio fallo prima da Lucumì e poi da Freuler, l’arbitro assegna il rigore ma poi lo revoca dopo la revisione al VAR: un episodio che farà discutere. Nell’occasione espulso anche il tecnico Massimiliano Allegri.