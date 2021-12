Agostinelli sul Napoli: “Tutte le big avrebbero sofferto le assenze di Spalletti”

Troppi forfait hanno interrotto il cammino dei partenopei? Il tecnico fotografa così la convinzione

Andrea Agostinelli, allenatore attualmente disoccupato, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su "Radio Kiss Kiss Napoli" ed ha parlato del momento indubbiamente difficile della squadra di Spalletti: “Qualsiasi squadra, anche tra le big al vertice, che resta senza 3-4 titolari determinanti può sopportare per qualche partita, ma alla lunga non ce la può fare. Gli azzurri sono stati anche sfortunati in questo periodo. Con lo Spezia non hai perso perché mancava Koulibaly o un altro, ma alla lunga queste assenze le paghi”.