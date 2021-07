Agnelli: “Allegri tornato per vincere ed essere competitivi in tutte le competizioni”

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli durante la conferenza di presentazione di Allegri: "Conquistare le vittorie non è scontato"

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, il presidente della Juventus Andrea Agnelli prende la parola: "Conquistare le vittorie non è scontato e chi pensa che i trionfi degli ultimi anni non siano stati apprezzati sbaglia. Da quando sono qui non ho mai visto una vittoria che sia stata scontata dall'inizio: vincere costa fatica e vincere non è per tutti, quindi chi ci riesce merita rispetto. L'obiettivo è arrivare in Primavera in corsa per tutto e poi giocarcela. Max e la Juve non sono tornati insieme per amicizia, che pure esiste: Max è l'allenatore della Juventus oggi e per i prossimi quattro anni perché pensiamo che lui e la nuova dirigenza possano agire nel solco della tradizione bianconera. Max è tornato per questo, noi guardiamo solo al futuro. Ha la credibilità per scrivere un capitolo completamente nuovo, l'obiettivo è arrivare competitivi in tutte le competizioni in Primavera".