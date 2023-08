Il Wolfsburg ha individuato in Serie A l'alternativa al grande obiettivo di mercato Robin Gosens, dopo che il tedesco aveva rifiutato la destinazione ribadendo la sua volontà di rimanere a Milano per scrivere nuove pagine della sua storia con l'Inter. I Lupi si sono così avventati su Rogerio, che nella giornata di oggi è arrivato in Germania ed è stato ufficializzato come nuovo acquisto dal club biancoverde. Il brasiliano si è mostrato entusiasta per la nuova avventura in Bundesliga: "Sono molto contento del mio passaggio al Wolfsburg, è un passo importante per me e sono convinto di aver preso la decisione giusta per la mia carriera. Sarà una grande sfida mettermi alla prova in Bundesliga ed è davvero un onore per me indossare i colori del VfL".



Luca Pesenti