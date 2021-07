UFFICIALE – Verona, trovato l’erede di Dimarco: dalla Juve ecco Frabotta

L'esterno classe 1999 arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal club bianconero

L'Hellas Verona ha trovato l'erede di Federico Dimarco, tornato alla base Inter dopo una stagione e mezza. Il club gialloblu ha ufficializzato l'arrivo dalla Juventus, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione, di Gianluca Frabotta, classe 1999. Frabotta, nella scorsa stagione coi bianconeri, ha totalizzato 15 presenze nella massima Serie, 1 in Coppa Italia e una, al debutto, in Champions League.