UFFICIALE – Toronto, Insigne dal 1° luglio: “Contento per la nuova avventura”

Il capitano del Napoli ha firmato un pre-contratto quadriennale, il presidente Manning: "Giorno storico per il club"

Mattia Zangari

Toronto FC ha annunciato oggi che Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per unirsi al club con un accordo quadriennale che partirà dal 1° luglio 2022. Il capitano del Napoli è stato aggiunto al roster come 'Designated Player' in attesa del Certificato di trasferimento.

"Questo è un giorno storico ed emozionante per il nostro club - ha dichiarato il presidente del Toronto FC Bill Manning - Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della sua carriera. È stato campione d'Europa con l'Italia e si è esibito sui più grandi palcoscenici durante la sua carriera con il Napoli. Lorenzo ha il talento per cambiare gioco. Gioca con gioia e passione e i nostri fan e sostenitori adoreranno vederlo come un membro della nostra squadra".

"Non vediamo l'ora che Lorenzo si unisca a noi quest'estate - ha aggiunto Bob Bradley, allenatore e direttore sportivo del Toronto FC - . La sua capacità di creare occasioni per sé e per i suoi compagni di squadra è speciale. Avendolo osservato per molti anni, so anche che è anche un giocatore che lavora per la squadra. Lorenzo è il tipo di giocatore che venite a vedere, perché farà qualcosa di indimenticabile".

Infine, anche un messaggio del giocatore: "Sono contento per questa nuova avventura, voglio ringraziare la società. Ci vediamo a luglio".