UFFICIALE – Salernitana, Simy in prestito con obbligo di riscatto dal Crotone

La squadra neopromossa si rinforza con l'ex bomber degli Squali

Dopo l'ottima stagione a livello personale giocata al Crotone, Simy si è guadagnato il diritto di giocare per il secondo anno consecutivo in Serie A convincendo la Salernitana ad acquistarlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il suo ingaggio da parte del club neopromosso è stato ufficializzato nella giornata di oggi: "L’U.S. Salernitana 1919 - si legge nella nota - comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Crotone per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dell’attaccante classe ’92 Simeon Tochukwu Nwankwo. Il calciatore indosserà la maglia numero 25".