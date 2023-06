Andrea Belotti ha deciso di prolungare il suo accordo con la Roma. Il Gallo, infatti, ha firmato quest'oggi il rinnovo coi giallorossi fino al 2025. L'attaccante ex Torino ha rilasciato anche un'intervista ai canali ufficiali del club capitolino dove tra le altre cose ha sottolineato il suo spirito di sacrificio, elogiato anche dal tecnico José Mourinho in un'occasione particolare: "Quello del mister è stato uno dei gesti che mi ha riempito di più il cuore, perché ha capito lo sforzo che avevo fatto per aiutare la squadra.

Quell’abbraccio all’Olimpico al momento della mia sostituzione durante la partita contro l’Inter è una delle cose che mi porterò dentro per sempre perché è stato talmente sincero e vero che mi è arrivato dritto al cuore. Da una parte mi ha reso orgoglioso per aver stretto i denti, dall’altra mi ha fatto apprezzare ancora di più il nostro allenatore che, nonostante tutti i titoli vinti, umanamente è unico, non se ne trovano così in questo mondo”.