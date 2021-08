UFFICIALE – Roma, firma Shomurodov: “Enorme passo in avanti nella carriera”

L'uzbeko firma con la Roma un contratto quinquennale. Al Grifone andranno 17,5 milioni più bonus

Il calciatore è arrivato in ritiro in Portogallo dopo essere stato sottoposto alle visite mediche di idoneità sportiva. Da oggi comincerà ad allenarsi agli ordini di Mourinho. Queste le sue prime parole da romanista: "La Roma rappresenta un enorme passo in avanti nella mia carriera: farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia e affermarmi in uno dei club più importanti al mondo. La velocità con cui si è conclusa la trattativa testimonia il mio desiderio di mettermi subito a disposizione del mister e dei compagni”,