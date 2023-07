Mateo Retegui sbarca nel campionato italiano. A qualche mese dalla prima convocazione con la Nazionale azzurra, l'ex attaccante del Tigre, che era stato accostato anche all'Inter lo scorso autunno, oggi è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Genoa di Alberto Gilardino. "A new king is in town", il messaggio che si legge sul profilo Twitter del club ligure, dove l'argentino diventa un 'K' nel gioco delle carte.