Il PSG ha fatto la sua scelta per l'attacco. Dopo un'attenta valutazione sul mercato, la dirigenza parigina ha infatti concluso la trattativa per l'arrivo di Goncalo Ramos dal Benfica. Classe 2001, trascinatore delle aquile nella scorsa stagione e già centrale per la Nazionale portoghese, la punta si trasferisce in Francia per 65 milioni più 15 di bonus.