Finisce l'avventura di Pablo Marì al Monza. Il difensore spagnolo lascia il club brianzolo a titolo definitivo e passa alla Fiorentina. "AC Monza comunica che Pablo Marí si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo. Arrivato in Brianza nell’estate del 2022, il difensore spagnolo ha in totale collezionato 87 presenze con i biancorossi, realizzando anche 1 gol. Cuore e carisma, grinta e passione: Pablo Marí è stato uno dei leader del Monza che ha conquistato due salvezze con largo anticipo nei suoi primi storici campionati in Serie A. Grazie a Pablo per aver onorato i nostri colori e per tutte le emozioni vissute insieme" si legge sul sito del club biancorosso.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Marí Villar dall'A.C. Monza" è l'annuncio del club toscano, che riporta anche le prime parole del giocatore da nuovo tesserato viola: "A Firenze per un progetto importante. Sono voglioso di vestire la maglia viola".