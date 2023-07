Tra i giocatori seguiti dall'Inter, ma anche dal Milan, per puntellare l'attacco c'era Lois Openda. Ma il belga alla fine non approderà in Serie A: il giocatore ormai ex Lens è infatti del Lipsia, che ha appena comunicato un accordo con i francesi per l'acquisto del calciatore. Affare da 40 milioni, con il 23enne che firma fino al 2028.