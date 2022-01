UFFICIALE – Juve, arriva anche Zakaria: affare a titolo definitivo

Il centrocampista svizzero ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026

Denis Zakaria è un nuovo giocatore della Juventus. Lo annuncia il club bianconero con una nota ufficiale. Il centrocampista bianconero arriva dal Borussia Monchengladbach a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa e oneri accessori per complessivi 4,1 milioni. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.