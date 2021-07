UFFICIALE – Il Dortmund acquista Malen dal Psv

Malen era uno dei due big del club di Eindhoven a essere sul mercato. L'altro è Dumfries che tanto piace all'Inter

"Il Borussia Dortmund è un top club europeo che è sempre ai vertici della Bundesliga e ha standard elevati anche in Champions League. Non vedo l'ora di essere in campo con i miei nuovi compagni di squadra", ha detto il neo attaccante giallonero, autore nella passata stagione di 37 gol in 45 gare.