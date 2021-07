UFFICIALE – Gollini al Tottenham: arriva in prestito con opzione dall’Atalanta

Il portiere vola a Londra da Nuno Espirito Santo

Pierluigi Gollini è un nuovo portiere del Tottenham di Nuno Espirito Santo. Le indiscrezioni di mercato degli scorsi giorni sono diventate una notizia ufficiale stamattina dopo il comunicato diramato dagli Spurs, nel quale si specifica la formula con cui il giocatore è stato acquistato: "Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall'Atalanta in prestito per una stagione, con un'opzione per rendere definitivo il trasferimento", si legge nel comunicato.