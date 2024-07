Con un comunicato la Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Fisayo Dele-Bashiru dall'Hatayspor, che arriva in biancoceleste in prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato a 6 milioni di euro, mentre per il centrocampista il contratto sarà da 1,5 milioni l'anno.

Durante la stagione 2023/24, in Super Lig, Bele-Dashiru ha totalizzato 30 presenze, segnando 3 gol e fornendo 3 assist. In Coppa di Turchia, ha giocato 4 partite, senza segnare gol ma fornendo 1 assist. In totale, ha accumulato 34 presenze, 3 gol e 4 assist in tutte le competizioni.