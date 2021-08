UFFICIALE – Dwomoh, né Inter né Milan: il belga va all’Anversa di Nainggolan

Niente Serie A per l'ex belga, che era seguito dalle due milanesi

Niente Serie A per Pierre Dwomoh, il talentino belga che era seguito, tra le altre, da Milan e Inter. Il 17enne ex Genk proseguirà la sua carriera calcistica in patria, nel Royal Antwerp dell'ex nerazzurro Radja Nainggolan, club al quale si è legato per le prossime cinque stagioni.