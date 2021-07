UFFICIALE – De Paul è dell’Atletico Madrid: “Un grande passo nella mia carriera”

L'argentino ha firmato un contratto di cinque stagioni

Rodrigo De Paul è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Come annunciato dal club spagnolo, l'ex Udinese ha firmato per le prossime cinque stagioni. "Sono molto felice, sto andando al campione della Liga e conosco la responsabilità che ciò comporta. È un grande passo nella mia carriera calcistica" le prime parole dell'argentino -. Sono molto contento di poter lavorare agli ordini di Simeone. Innanzitutto per il tipo di allenatore che è, uno dei migliori. Amo il calcio e lo vivo ogni giorno, ed essere guidato da un allenatore del calibro di Simeone è una cosa che ti dà orgoglio anche come connazionale: sono nato guardandolo giocare con la maglia della nazionale argentina".