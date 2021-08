UFFICIALE – Cristiano Ronaldo torna al Manchester United: “Welcome home”

Il portoghese lascia la Juventus e sposa di nuovo i Red Devils

Cristiano Ronaldo riabbraccia il Manchester United. Dopo l'addio alla Juventus, i Red Devils hanno ufficializzato il ritorno del portoghese con un comunicato in cui si legge che il club inglese "è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo", aggiungendo poi che "tutti al club non vedono l'ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester".