UFFICIALE – Colpo Man. United: preso Sancho, al Dortmund 85 milioni di euro

L'inglese: "Al Bvb sono diventato un giocatore maturo"

Mattia Zangari

Jadon Sancho è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Dopo l'accordo di massima raggiunto lo scorso 1° dagli inglesi con il Borussia Dortmund, ora le parti hanno sistemato gli ultimi dettagli contrattuali. Il calciatore si trasferisce a Old Trafford per la cifra monstre di 85 milioni di euro, così come comunicato dei gialloneri.

"Jadon aveva espresso il desiderio di tornare nel suo Paese d'origine e in Premier League, e si è comportato in modo assolutamente corretto in ogni momento. Vorrei quindi ringraziarlo a nome di tutto il Borussia", ha dichiarato Hans-Joachim Watzke, presidente del club teutonico.

Lo stesso Sancho ha salutato il BVB: "Non posso ringraziare abbastanza i dirigenti del Borussia Dortmund per l'opportunità che mi hanno dato da giovanissimo. Al BVB sono riuscito a diventare il giocatore maturo che sono oggi. La vittoria della Coppa di Germania della scorsa stagione è stata una grande conclusione per il mio periodo al BVB. Ma ricorderò sempre il supporto e l'amore dei tifosi come qualcosa di speciale".