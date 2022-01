UFFICIALE – Colpo per il centrocampo del Torino: preso Ricci dall’Empoli

Affare a titolo temporaneo con obbligo - al verificarsi di determinate condizioni - per il trasferimento definitivo

Colpo in prospettiva per il Torino, fresco di acquisto di Samuele Ricci dall'Empoli. Lo ha annunciato il club granata in una nota ufficiale: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Empoli Football Club, a titolo temporaneo con obbligo - al verificarsi di determinate condizioni - per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci" si legge nel comunicato.