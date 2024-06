Il futuro di Giacomo Bonaventura non sarà a tinte viola. Il contratto del centrocampista scadrà oggi, 30 giugno, e non verrà rinnovato, come fatto intendere dal recente post pubblicato su Instagram dalla Fiorentina: "Grazie Jack! Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura", scrive il club gigliato.