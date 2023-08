Harry Kane è un nuovo giocatore del Bayern Monaco, ora è arrivata anche l'ufficialità. Il bomber della nazionale inglese ha firmato un contratto quadriennale da circa 25 milioni di euro a stagione con i bavaresi, che per prelevarlo dal Tottenham hanno speso oltre 110 milioni di euro. L'HurriKane era atterrato in Germania ieri sera per sostenere le visite mediche di rito e questa mattina, pochi minuti fa, il Bayern ha pubblicato il tanto atteso video-presentazione per il suo nuovo attaccante. Chiaro il riferimento al film in uscita prossimamente nelle sale italiane "Oppenheimer", con il bomber che entra in un cinema e si accomoda sulla poltrona rossa numero 9.

Kane lascia il Tottenham dopo 10 stagioni trascorse con indosso la maglia degli Spurs, di cui era anche diventato capitano e leader a tutto tondo. Con 280 reti all'attivo detiene il record di miglior marcatore della storia del club londinese.

Action! FC Bayern proudly presents 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023