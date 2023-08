Intervenuto in conferenza stampa a margine della gara contro il Cagliari, l'allenatore del Torino, Ivan Juric ha parlato anche della prestazione dei suoi esterni tra cui l'ex Inter Bellanova e spinge per il ritorno di Lazaro: "Sarebbero serviti cambi in più sulle fasce? Al momento è così, Vagnati ci pensa. Bellanova era cotto, anche con Ricci devo stare attento perché sono arrivati dopo.

Il mercato è ancora lungo, abbiamo perso Singo, Aina e Lazaro: già dalla prossima settimana Vagnati ci penserà" ha detto lanciando un assist alla dirigenza che però già domani riaccoglierà Valentino Lazaro a Torino, dove l'austriaco è atteso per le visite.