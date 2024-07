A margine della presentazione dei nuovi palinsesti di 'La7', il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche del futuro di Alessandro Buongiorno, difensore granata e della Nazionale ambito da Inter e Napoli: "Buongiorno è evidentemente un giocatore che piace molto, che è seguito da più squadre. Io da quando è andato in Germania non l'ho più sentito se non per messaggi di incoraggiamento, di positività. Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito al futuro di Buongiorno lo voglio incontrare per sapere da lui cosa pensa. Fu così anche lo scorso anno, quando poi decidemmo di tenerlo. L'interessamento fa piacere, ma prima di prendere decisioni io mi devo sedere, parlare con lui e ascoltare cosa ha da dire".