Dopo l'indiscrezione dell'accordo tra Pereyra e il Besiktas, arriva un'altra notizia sull'asse Italia-Turchia. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, Rodrigo Becao si starebbe per accasare al Fenerbahçe. Accordo imminente tra i friulani e il club di Istanbul per una cifra di circa 10 milioni. Becao era finito nei mesi passati anche nel mirino dell'Inter e dell'Atalanta considerando il contratto in scadenza.