Newcastle, arriva il primo acquisto dell’Era PIF: preso Trippier dall’Atletico

Il laterale destro della nazionale inglese ha firmato un contratto fino al giugno 2024.

È Trippier il primo acquisto di PIF da quando è alla guida del Newcastle. Il club del nord d'Inghilterra ha ufficializzato oggi l'arrivo ai Magpies del laterale destro dall'Atletico Madrid."Sono felice di entrare a far parte di questo fantastico club. Mi sono davvero divertito a Madrid, ma quando sono venuto a conoscenza dell'interesse del Newcastle United e avendo lavorato con Eddie Howe già in passato, sapevo che era qui che volevo stare - ha detto il nazionale inglese ai microfoni della tv di casa -. So che c'è molto lavoro da fare, ma conosco bene le esigenze della Premier League e so che questo è un club fantastico, con giocatori di grande talento. Non vedo l'ora di iniziare e sono entusiasta di giocare al St. James' Park come calciatore di Newcastle".