Dopo la beffa Gabri Veiga, il Napoli prova a riordinare le idee per trovare una valida alternativa al giovane spagnolo a centrocampo. Il primo nome della lista è Teun Koopmeiners, ma l’Atalanta per lui chiede intorno ai 60 milioni di euro e, soprattutto, non lo considera sul mercato.

Per questa ragione, come riporta Sky, in casa partenopea potrebbe essere rispolverata una vecchia idea, quel Lazar Samardzic che ha solo sfiorato con mano il trasferimento all'Inter e che è ancora in forza all'Udinese. Per 25 milioni complessivi il serbo potrebbe cambiare maglia. Tempo di riflessione al Napoli.