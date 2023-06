Incassata la beffa per Marcus Thuram, il Milan deve necessariamente cambiare obiettivi per l'attacco. Secondo Sky Sport le prime nuove idee dei rossoneri portano a due profili precisi: il primo è quello di Gianluca Scamacca, attaccante in uscita dal West Ham su cui è forte anche la Roma. Il secondo è quello di Alvaro Morata, attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid che conosce molto bene la Serie A e da tempo piace ai vertici rossoneri. Per il centrocampo si valuta il nome di Lazar Samardzic dell'Udinese.