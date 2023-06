Lionel Messi proseguirà la sua carriera negli Stati Uniti, all'Inter Miami di David Beckham. La notizia, nell'aria da qualche ora, è stata confermata dal sette volte Pallone d'Oro in un'intervista rilasciata a Sport e Mundo Deportivo: "Ho preso la decisione di andare a Miami. Non è ancora chiusa al 100%, manca qualcosa, ma beh, abbiamo deciso di continuare il percorso lì", l'annuncio della Pulga.

"La verità è che avevo delle offerte da un'altra squadra europea, ma non le ho nemmeno valutate perché in Europa la mia unica idea era quella di andare al Barcellona - ha svelato il capitano dell'Argentina campione del mondo -. Dopo aver vinto in Qatar e non essere potuto andare al Barça, era ora di andare nella MLS per vivere il calcio in modo diverso e divertirmi di più giorno dopo giorno. Ovviamente con la stessa responsabilità e voglia di voler vincere e di fare sempre bene le cose. Ma con più calma".