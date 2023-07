Non solo acquisti in casa al Nassr. Tramite i propri canali ufficiali, il club saudita ha comunicato l'addio del centrocampista Luis Gustavo e del difensore Alvaro Gonzalez, liberati dal club perché in Arabia Saudita vige la regola di avere massimo 8 stranieri in rosa e quindi si rende necessario tenere scoperti gli slot per i nuovi arrivi, tra i quali anche il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic.