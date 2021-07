Il Venezia vuole fare l’americano: ufficiale Tessmann, in arrivo Busio

Colpi a stelle e strisce per i neopromossi in Serie A: pronti 4 milioni per il giovane di origini italiane dello Sporting Kansas City

Christian Liotta

Assume un'impronta sempre più made in Usa il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti: è ufficiale l'arrivo di Tanner Tessmann e ora, secondo Sky Sport, il club lagunare è pronto ad accogliere un altro talento proveniente dalla Mls: si tratta di Gianluca Busio, centrocampista 2002 di origini italiane dello Sporting Kansas City, per il quale i neroverdi investiranno circa 4 milioni di euro. Busio è atteso in Italia la prossima settimana per le visite mediche e la firma sul contratto.