Il valzer degli attaccanti in Europa sta per iniziare. Il Tottenham, come conferma Sky Sports UK, ha infatti dato l'ok alla cessione di Harry Kane al Bayern Monaco per 100 milioni più bonus, permettendo all'attaccante inglese di sottoporsi oggi stesso alle visite mediche. Operazione piuttosto onerosa per un giocatore a un anno dalla scadenza e che potrebbe sbloccare molte altre situazioni di mercato come, per esempio, quelle legate a Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.