Se la Gazzetta dello Sport ha messo in luce la nuova opzione per il futuro di Folarin Balogun (LEGGI QUI), dall'Inghilterra spunta ancora un'altra pista. Secondo i colleghi di Sky Sports UK, nella corsa allo statunitense si sarebbe aggiunto il Monaco, club che secondo Sky UK sarebbe molto vicino all'accordo con il giocatore per le cifre dell'eventuale ingaggio. "Si prevede quindi che il club francese faccia un'offerta formale prima di discutere la struttura dell'accordo e i termini di pagamento" si legge. L'Arsenal è fermo sulla valutazione fatta finora ovvero di 50 milioni di sterline circa, e considerata la volontà dell'attaccante a lasciare i Gunners e l'ok dato per l'eventuale trasferimento in Ligue 1, i dettagli economici personali non dovrebbero essere un problema.

BREAKING: Monaco are close to a verbal agreement on a fee with Arsenal for striker Folarin Balogun ✍️ pic.twitter.com/lcQTX0zK6G — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 24, 2023