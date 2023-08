Prosegue la trattativa tra Roma e Chelsea per il trasferimento nella Capitale di Romelu Lukaku, forse l'ultima spiaggia in questa sessione di mercato per il belga dopo il voltafaccia all'Inter. L'ultimo aggiornamento arriva da Sky, che però non parla di tempi brevissimi per il raggiungimento di un accordo. Stamattina c'è stato un altro summit e i due club stanno lavorando sulla base di un prestito secco oneroso (sui 5-6 milioni), ma pur avendo il via libera del giocatore c'è da trovare l'intesa economica.

I contatti continueranno in serata a distanza e, qualora si trovasse l'intesa sul costo del prestito bisognerebbe raggiungere quella sul contratto. Lukaku dovrebbe ridursi lo stipendio a 7-8 milioni come già fece la scorsa estate per vestire la maglia dell'Inter.