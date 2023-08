Dopo essere stato accostato anche all'Inter in vista del prossimo mercato, Gaetano Castrovilli si prepara a giocare in Premier League. Il centrocampista, come conferma Sky Sport, lascia la Fiorentina e sposa il Bournemouth: si tratta di un affare da 12 milioni di euro più bonus. L'accordo è stato trovato: il giocatore dovrebbe volare domani.