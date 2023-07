Cesar Azpilicueta piaceva tanto all'Inter, ma ormai è sulla strada che porta all'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da AS, infatti, già oggi l'ex Osasuna è pronto a sposare i Colchoneros non appena risolverà il contratto che lo lega al Chelsea ancora fino al 2024. Azpi lascia Londra dove era arrivato nel lontano 2012, dopo l'esperienza in Francia nel Marsiglia.