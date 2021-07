Zugaro: “Il mio terzo anno in C sarà una tappa significativa del percorso da professionista”

Nuova esperienza e desiderio di alzare l'asticella per crescere ancora e per poter ambire, il prossimo anno, ad un balzo di categoria

Sulle colonne de “L’Arena” si presenta Davide Zugaro, nuovo terzino sinistro della Virtus Verona, che è arrivato in prestito dall'Inter dopo la parentesi, nella scorsa stagione, alla Giana Erminio: "Adesso voglio alzare l'asticella. Ho avuto frequenti colloqui con il presidente-allenatore Luigi Fresco. L’impatto è stato positivo. Vengo a Verona con il desiderio di conquistare la sua fiducia e l’obiettivo di esprimermi con continuità. È il mio terzo anno in Serie C, una tappa significativa per la mia crescita come giocatore professionista. Gamberini? Ha giocato una vita in Serie A, poter dialogare con lui è stato un piacere".