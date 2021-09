Zefi, esordio da sogno in U-17: “Inter club prestigioso, sono al settimo cielo”

Due gole e tre assist per il talentino classe 2005 irlandese nella sua prima da nerazzurro

Esordio col botto con l'Inter Under 17 per Kevin Zefi, ieri autore di una doppietta nel reboante 7-0 rifilato dalla squadra di Polenghi ai pari età del Cittadella, nella prima giornata del campionato di categoria. Il talentino irlandese classe 2005 ha celebrato la sua prestazione su Instagram, ricordando di aver fornito anche tre assist: "Bello aver segnato due gol e aver fatto tre assist nel mio debutto nel torneo", ha scritto il numero 11 nerazzurro. Sempre più convinto della scelta di completare la sua maturazione a Milano: "Sono al settimo cielo per aver firmato per questo club prestigioso. Il duro lavoro continua!", ha aggiunto.