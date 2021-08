Zanotti: “Nel secondo tempo siamo calati: non dovevamo, ci servirà da lezione”

Le dichiarazioni dell'esterno classe 2003 alla tv ufficiale del club nerazzurro

Anche Mattia Zanotti si sofferma davanti alle telecamere di InterTV per analizzare l'importante successo della Primavera dell'Inter contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto un buon primo tempo dove li abbiamo messi sotto, nel secondo siamo calati e non dovevamo farlo. Ma questo ci servirà da lezione per i prossimi impegni perché non sempre si fa gol all’ultimo minuto. Abbiamo preparato la partita prendendoli alti e li abbiamo messi in difficoltà, poi siamo riusciti a fare abbiamo fatto due gol. Il cambio di ruolo? Cambiare modulo da 4 a 5 è fondamentale, loro erano con gli esterni alti e siamo riusciti a contrastarli in questo. Dopo la settimana di pausa inizia un bel cammino anche in Yout League, speriamo di fare il meglio possibile".