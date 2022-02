Youth League, martedì playoff tra Zilina e Inter: terna arbitrale austriaca

Dirigerà l'incontro Sebastian Gishamer, assistito da Riedel e Weiss

Tornano gli impegni europei per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu, che martedì pomeriggio alle 16.30 sarà di scena a Zilina, in Slovacchia, contro la formazione locale per il playoff che vale l'accesso agli ottavi di finale di Youth League. Già designata la terna arbitrale, che proverrà dall'Austria: fischierà Sebastian Gishamer di Salisburgo, che sarà assistito da Roland Riedel e Maximilian Weiss. Quarto uomo, lo slovacco Michal Ocenáš.