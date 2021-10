Youth League, lo Shakhtar sorprende il Real Madrid: 3-2. Chance Inter

Succede tutto nel primo tempo: spagnoli avanti due volte, poi la reazione degli ucraini che mantengono il vantaggio e ottengono la vetta momentanea del girone

Colpo dello Shakhtar Donetsk in Youth League. Al termine di una partita emozionante, soprattutto nel primo tempo, gli ucraini hanno superato il Real Madrid al Training complex V. Bannikov per 3-2, superando gli spagnoli in classifica nel Gruppo D, lo stesso dell'Inter che scendere in campo contro lo Sheriff Tiraspol e ha la possibilità, vincendo, di portarsi in vetta al girone a quota 7 punti.