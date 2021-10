Youth League, lo Shakhtar batte a sorpresa il Real. Ratulutra: “Di nuovo in corsa”

Il tecnico degli ucraini: "Questo successo è molto importante in chiave qualificazione"

Dopo il passo falso contro l'Inter Primavera, lo Shakhtar ha rimesso a posto le cose nel girone D di Youth League battendo a sorpresa il Real Madrid 3-2, al termine di una partita ricca di colpi di scena. Una vittoria che ha permesso agli ucraini di portarsi dietro l'Inter, al secondo posto, a +2 dai campioni in carica spagnoli: "Questo successo è molto importante in chiave qualificazione, siamo riusciti a ottenere un risultato positivo e a rimanere in corsa" , il commento di Oskar Ratulutra, tecnico della squadra di Donetsk, ai canali ufficiali del club.