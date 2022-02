Youth League, domani Zilina-Inter. Vesely: “Passaggio agli ottavi 50 e 50”

Il tecnico degli slovacchi: "Abbiamo concentrato la maggior parte del nostro piano di allenamento su questa partita, l’abbiamo impostato in modo che tutti i giocatori siano il più preparati possibile per domani"

L'Inter Primavera è avvisata: il playoff che regala il pass per gli ottavi di finale di Youth League di domani è la partita dell'anno per lo Zilina. A dirlo è Vladimir Vesely, tecnico degli slovacchi, alla vigilia della sfida: "Abbiamo concentrato la maggior parte del nostro piano di allenamento su questa partita, l’abbiamo impostato in modo che tutti i giocatori siano il più preparati possibile per domani - spiega ai canali ufficiali del club -. Penso che tutti nel club non vedano l’ora di vivere questa partita, a partire dai ragazzi. Abbiamo analizzato i video di alcune partite dell’Inter nel Campionato Primavera 1 e in Youth League, hanno un’ottima squadra e giocatori fisicamente ben strutturati, quindi non sarà affatto facile. Inoltre, giocano in maniera molto offensiva e non si risparmiano; in fase difensiva, invece, dopo aver perso palla, come avviene nel calcio italiano, tornano numerosi e si aiutano a vicenda. Ma credo che possiamo imporci ugualmente con le nostre armi. Penso che le possibilità di passaggio del turno siano 50 a 50".