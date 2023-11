Con due pareggi e una sconfitta al giro di boa, la corsa dell'Inter Under 19 di Cristian Chivu nella Youth League si è fatta piuttosto complicata: servirà una svolta immediata già dalla sfida di mercoledì pomeriggio a Liefering contro il Salisburgo, vittorioso all'andata per 3-2. Già designato l'arbitro del match: si tratta del serbo Miloš Milanović, che avrà come assistenti i connazionali Boško Božović e Uroš Radovanović. Quarto uomo, l'austriaco Florian Jäger.