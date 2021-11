Under 20, Oristanio convocato da Bollini per il Torneo 8 Nazioni

L'attaccante di scuola Inter nella lista dei convocati per le partite contro Repubblica Ceca e Romania

I prossimi 11 e 15 novembre, l'Italia Under 20 di Alberto Bollini giocherà contro Repubblica Ceca e Romania per il Torneo 8 Nazioni. Il ct degli Azzurrini ha diramato l'elenco dei convocati, nel quale figura anche Gaetano Pio Oristanio, attaccante del Volendam in prestito dall'Inter. In lista anche l'altro prodotto del vivaio nerazzurro Edoardo Vergani, oggi alla Salernitana.