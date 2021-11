Under 19, doppio test amichevole con l’Ungheria: Nunziata convoca 4 interisti

In lista i Primavera nerazzurri Fontanarosa, Zanotti, Casadei e Fabbian.

Dopo aver ottenuto, poco meno di un mese fa in Slovenia, la qualificazione alla seconda fase di qualificazione europea a punteggio pieno, la Nazionale italiana Under 19 di Carmine Nunziata si ritroverà per un doppio test contro i pari età dell’Ungheria, in programma in terra magiara l’11 e il 15 novembre. Per questo appuntamento, il tecnico azzurro ha convocato 24 giocatori, tutti del 2003 salvo Giacomo Faticanti (Roma), Tommaso Mancini (Vicenza) e Samuele Vignato (Monza), Due new entries con Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli e Giuseppe Valente, trequartista impegnato nel campionato olandese con la Under 21 del Groningen, ambedue convocati per la prima volta in Azzurro. Ecco l'elenco completo, nel quale compaiono i soliti 4 giovani interisti Fontanarosa, Zanotti, Casadei e Fabbian: