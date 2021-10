Under 17 verso gli Europei, tre giocatori dell’Inter convocati da Corradi

Raimondi, Di Maggio e Valentin Carboni raggiungeranno lunedì 18 ottobre il Centro di Preparazione Olimpica

Lunedì 18 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica, si radunerà l'Italia Under 17 di Bernardo Corradi in vista della prima fase di qualificazione agli Europei di categoria previsti in Israele per il mese di maggio. Tra i convocati per la prima fase di preparazione, anche i calciatori dell'Inter Paolo Raimondi, Luca Di Maggio e Valentin Carboni.